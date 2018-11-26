وزير التعليم: حريصون على التوسع في افتتاح المدارس الدولية

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على افتتاح عدد من المدارس الدولية الحكومية لتقديم خدمية تعليمية متميزة لأولياء الأمور بأسعار مخفضة وأيضا لمنافسة المدارس الدولية الخاصة.



وأعلن الوزير عن افتتاح عدد من المدارس الحكومية الدولية بمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والإسكندرية والشرقية بهدف تقديم تعليم دولى للطلاب والارتقاء بمستوى جودة التعليم.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية المدرسة الدولية بالحى الرابع فى العبور بحضور رضا حجازي نائب الوزير وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بالعبور وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال الوزير إن المدارس الدولية الحكومية جاءت نتاج التعاون بين الوزارة ومؤسسة المدارس الدولية، حيث أن الوزارة تعطي الفرصة لكل الأذواق والاحتياجات من المدارس التعليمية كما تضمن بروتوكول التعاون بينهما على تحديد سقف محدد للمصروفات بالمدارس التابعة للمؤسسة، لا تتخطى 15 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الطلاب الذين يحصلون على نفس الدرجة العملية بالمدارس الأخرى يدفعون مبالغ تعادل 8 أضعاف هذا المبلغ.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تلك المدارس تحقيق درجة كبيرة من التكافؤ للطلاب للحصول على نفس الدرجة العلمية والقدر الكافى من التعليم بمبالغ فى المتناول على عكس المدارس الأخرى.



من ناحية أخرى حرص شوقى على الاطمئنان على أحوال التلاميذ داخل الفصول ومجالستهم في المقاعد داخل الفصول الدراسية حيث تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية فصول المدرسة وقاعة التربية الفنية والموسيقية وعيادة المدرسة ومسرح المدرسة إلى جانب الاستماع الى أراء أولياء الأمور للتلاميذ بالمدرسة.



وأشار الوزير إلى أن المدارس الحكومية الدولية تقدم 3 أنواع من الشهادة الدولية ويحصل الطالب على شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، مؤكدا أن أسعار دخول تلك المدارس منخفضة والطلاب يلتحقون بالمدارس الدولية وفق شروط القبول وتخطى الاختبارات.



من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن المدرسة تقام على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر بإجمالى مصروفات دراسية للطلاب 15 ألف جنيه فى العام الواحد.