وفاة المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي عن عمر ناهز 77 عامًا

توفي المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي، عن عمر ناهز 77 عامًا، في منزله بالعاصمة الإيطالية "روما"، بعد صراع مع المرض.



وينحدر من مدينة "بارما" في شمال إيطاليا، ومن بين أفلامه المشهورة: "آخر تانجو في باريس" مع مارلون براندو.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين- أن "برتولوتشي" عمل مع "سيرجيو ليوني" في سيناريو الفيلم المعروف "ويتسرن اسباجيتي" و"كان يا ما كان في الغرب" و"الإمبراطور الأخير" عام 1987.



وكان المخرج الإيطالي الراحل قد حاز على جائزة أوسكار أحسن فيلم عام 1988، وأفضل مخرج عن فيلم "الإمبراطور الأخير".