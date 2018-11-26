برلمانية تهاجم الحكومة بسبب أزمة القمامة

هاجمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، الحكومة لعدم التزامها بالوعود الكثيرة لإنهاء أزمة القمامة.



وأوضحت "فراج"، خلال بيان عاجل قدمته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، أن محافظة القاهرة المتمثلة في الحكومة تلقي المخلفات أمام المدافن بالقاهرة، وطالبت بحل الأمر سريعًا لأن الرائحة لا تطاق، ورد عليها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، قائلا: "أنا عارف إن دي قضيتك الأساسية".



وعقبت "فراج" بقولها: "المشكلة إن الحكومة ترمى المخلفات أمام المدافن بالقاهرة وأرجو غلق هذا المدفن قريبًا".