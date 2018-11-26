القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:34 م

النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار إعلانات السجائر

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
إسلام نصير
dostor.org/2411511

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن الانتشار الملحوظ للإعلانات المروجة لمنتجات التبغ والسجائر في الآونة الأخيرة، وبالمخالفة للقانون.

وقال "فؤاد" في إحاطته: "إن انتشار تلك الإعلانات، بل وجودها في الأساس، يُمثل مخالفة وتجاوزا صارخا لنص المادة 6 من القانون رقم 52 لسنة 1981م، والمتعلق بالوقاية من أضرار التدخين"، مشيرا إلى أن المادة تنص أيضًا على:

حظر الإعلان أو الترويج لشراء واستعمال السجائر، ومختلف منتجات التبغ كليةً، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز، أو بالوسائل المسموعة أو أي وسيلة أخرى.

وأكد "فؤاد" على أن تلك الممارسات من شأنها إهدار المقصد والغاية التى بنى عليها المشرع حظره لتلك الإعلانات، وهي عدم جعل التدخين عادة محببة ومقربة للمواطنين، والحرص على التأكيد بشكل مباشر على الأضرار الكثيرة التي تترتب على انتشار التدخين، للحد من زيادة رقعة المدخنين، منوهًا إلى أن الأضرار الناجمة عن انتشار التدخين تنعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الأعباء المالية التى تتكبدها الدولة في سبيل توسيع مظلة التأمين الصحي حتى تستوعب الأعداد المتزايدة للمرضى المدخنين.

وأضاف "فؤاد" أن الشركات المصنعة لتلك المنتجات تستغل ذلك الأمر بشكل سلبي في سبيل التسلل لقطاعات جديدة، عن طريق دعايا توحي بأن التدخين أمر مقبول اجتماعيا بل ومستحب.

وطالب "فؤاد" وزارة الصحة والسكان بضرورة تفعيل الدور الرقابي على تلك المنافذ ومجابهة انتشار تلك الإعلانات بشكل حاسم وبلا هوادة، وذلك إنفاذا لنصوص القانون وحفاظًا على عدم تجاوز تلك المخالفات إلى أكثر من ذلك الحد، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

موضوعات متعلقة

"التبغ يدمر القلوب".. شعار يرفعه اليوم العالمى للامتناع عن تعاطيه

مليون مقلع عن التدخين خلال عام واحد فى فرنسا

رائحة السجائر تقتل 900 ألف سنويًا

800 مليار دولار حجم إنفاق المدخنين سنويًا على منتجات التبغ

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 4 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 4 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 8 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 8 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

مقرر "القومى للسكان" للبرلمان: إنجاب 2.5 مليون طفل فى السنة بمصر

مستقر حتى الخميس.. المتحدث باسم الأرصاد يوضح حالة الطقس

ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

تأييد إدراج 161 إخوانيًا بينهم أبناء "حسن مالك" على قوائم الإرهاب

تفاصيل القبض على الرجل الثانى فى تنظيم "داعش"

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

بعد فتاوى «الهلالي» و«صالح» .. جامعة الأزهر تتبرأ من المخالفين للنصوص .. و«زارع» الميراث سيكون نهايتها

6 معلومات عن خطر لعبة «PUBG» علي أبناءك .. تعرف عليها

«رحلة البحث عن بروتون» مسابقة علمية بـ«علوم القاهرة»

«الشباب ومخاطرة الإدمان» ندوة بـ«علم نفس حلوان»

بالصور.. انطلاق حملة الـ «16 يومًا» من داخل جامعة «عين شمس»

الأمصار

انفجار سيارة في العاصمة الصومالية مقديشو

الجامعة العربية تنظم احتفالية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هازارد يتوقع فوز سان جيرمان على ليفربول ويشيد بمحمد صلاح

وفد فتح يغادر القاهرة بعد مباحثات ملف المصالحة الفلسطينية

مقتل 92 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لـ"داعش"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

لماذا يغادر هارى وميجان القصر الملكى؟

فرقة "كنعان" تحيي حفل ختام الملتقى العربي بالمعادي غدًا

نفوق 140 حوتًا على شواطئ جزيرة "ستيوارت" النيوزيلندية

الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎