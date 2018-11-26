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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:28 م

"أبو ستيت" يطالب بتوجيه البحث العلمي نحو زيادة الإنتاج الزراعي

أبو ستيت يطالب بتوجيه
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2411504

قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح إنه يجري حاليا تطبيق التكنولوجيا الحيوية الزراعية بصورة متصاعدة في مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات الزراعية، بغية الحد من أثار الجوع والفقر والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية غير أن التكنولوجيات الحيوية لم تنفع بالصورة الكافية أيا من المزارعين أو المنتجين ذوي الحيازات الصغيرة ولا المستهلكين.

وطالب بزيادة البحوث التطبيقية والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تركز على تلبية احتياجات صغار المزارعين والعمل علي مواجهة تغير المناخ والقوي الأخرى التي تهدد الموارد الطبيعية كالتنوع البيولوجي والأراضي والمياه التي تعد ضرورية لإنتاج الأغذية والزراعة.

وأضاف خلال مشاركته في ورشة التكنولوجيا الحيوية من أجل تنمية زراعية مستدامة أنه حتى نكون قادرين علي مواجهة هذه التحديات وأهمها توفير غذاء بطريقة مستدامة وآمنة يجب العمل على إدماج التكنولوجيا الحيوية بصورة سليمة مع التكنولوجيات الأخرى في مجال إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات مع الأخذ في الاعتبار أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على العديد من الركائز، والتي من أهمها البحث العلمي حيث أنه من الأهمية أن يتم توجيه البحث العلمي نحو زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة ومنها تحديات للتغيرات المناخية، وتأتي على رأسها مشكلة نقص المياه وسوء استغلالها وأيضا ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة التربة ومن هنا فلابد من أهمية توجيه الأبحاث في عدد من الاتجاهات من اجل الرقي بهذا القطاع وزيادة إسهامه في الدخل القومي وسد فجوة الأمن الغذائي وإيجاد حلول للمعوقات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير الأساليب لزيادة الإنتاج ودعم استمراريته.

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