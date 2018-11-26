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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:28 م

مطالبات بمادة للتأمين على حياة العامل حتى وفاته بقانون "العمل الجديد"

سعيد النقيب نائب
سعيد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر
دعاء جابر
dostor.org/2411502

قال سعيد النقيب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، إن أبرز مكاسب قانون العمل الجديد، هو وضع مادة تحمي وترعى "العمالة غير المنتظمة"، حيث ضمن القانون حق ذلك العامل في التأمينات الاجتماعية والصحية له، ووضع أجر مناسب له، وحصوله على الحوافز التي يستحقها، وأيضا حصوله على معاش في حالة الشيخوخة، وإحالته على المعاش بعد بلوغه السن القانوني.

وأضاف لـ"الدستور"، أن إلغاء استمارة 6 والخاصة بإنهاء عقد عمل العامل، تعد مكسب هام في ذلك القانون، حيث أنها ستقضي على الفصل التعسفي، مشيرا إلى أن القانون يضمن للعامل أن يعيش حياة كريمة حتى بعد بلوغ سن المعاش.

وطالب النقيب، بضرورة وضع مادة تنص على التأمين على حياة العامل بعد انتهاء فترة عمله، وحتى الوفاة، وذلك ضمن مخاطر الحياة، والأمراض المزمنة وخلافه، مضيفا أنه لابد وأن ينص قانون التأمينات أيضا على هذه المادة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية تختص بالطعون والمنازعات العمالية، أحد أهم مكاسب القانون، حيث سيتمكن العامل من الحصول على كافة حقوقه، في وقت وجيز، وسرعة البت في القضايا المعروضة.

ويرى الفقي أيضا، أن البنود الخاصة بتدريب وتأهيل العامل خاصة على الآليات الجديدة، من الأشياء الهامة التي تضمنها القانون، حيث يعطي الفرصة للعامل لمواكبة أي تكنولوجيا جديدة تطرأ على العمل، وأن تتولى المنشآت تدريب عمالها.

وطالب بضرورة النظر في عمل توازن بين العامل وصاحب العمل في القانون، حيث لا يتثنى أن يأتي حق أحدهما على الآخر.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو مجلس النواب، أن قانون العمل حرص على عمل توازن في علاقات العمل داخل العملية الإنتاجية، مشيرا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت باتفاق جميع الأطراف المعنية على إنشاء لجان تحفظ التوازن في العلاقات بين طرفي الإنتاج، لإعطاء نتائج إيجابية لصالح الوطن.

وأشار وهب الله، أن حذف استمارة "6" من قانون العمل الجديد، وعدم تحديد مدة لعقد العمل، وإلغاء فصل العامل إلا بحكم قضائي، وضمان أن يكون التأمين الاجتماعي للعامل على كامل الأجر، تعد من أهم مكاسب القانون الجديد.

وأضاف أن القانون الجديد من شأنه توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد القومي.

ويذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أعلنت مؤخرا، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، وسيتم عرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي.

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