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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:25 م

استمرار وصول الوفود المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

استمرار وصول الوفود
محمد إبراهيم
dostor.org/2411496

لليوم العاشر على التوالي، ما زالت وفود دول العالم تتوافد إلى مقر انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.

ووصل إلى مطار شرم الشيخ مساء أمس وصباح اليوم مشاركون من جنسيات مختلفة من البرازيل، مالى، بريطانيا، أمريكا، بلجيكا، الأرجنتين، نيجيريا، كولومبيا، اليابان، كينيا، كوريا، الهند، للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وقد عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة من حسن الاستقبال والضيافة ومظاهر الأمن والسلام داخل مصر.

استمرار وصول الوفود المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ
استمرار وصول الوفود المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ
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