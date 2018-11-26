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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:23 م

محمد صلاح يفوز بجائزة الرياضى العربى المتميز لعام 2018

محمد صلاح،
محمد صلاح،
أ ش أ
dostor.org/2411491

فاز محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة الرياضي العربي المتميز لعام 2018 في الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وأعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فوز صلاح بجائزة الرياضي العربي المتميز، ومن المقرر تكريم محمد صلاح بعد فوزه بالجائزة خلال الحفل السنوي المقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل.

وقاد محمد صلاح نادي ليفربول للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم يوم 26 مايو الماضي بمدينة "كييف" الأوكرانية أمام ريال مدريد الإسباني، بجانب إنهاء مشواره في النسخة الماضية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل محمد صلاح على العديد من الجوائز طوال مشواره مع نادي ليفربول، أبرزها لقب الأفضل في ليفربول عن موسم 2017 – 2018 باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، "مرة واحدة"، ومن هيئة الإذاعة البريطانية "مرة واحدة"، وجائزة "لاعب الشهر" في ليفربول "8 مرات".

كما حصل محمد صلاح مع ليفربول أيضًا على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفًا، وتحقيق الرقم القياسي التاريخي في الدوري الإنجليزي بالوصول إلى الهدف الـ32 في موسم واحد بنظام 38 جولة.

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