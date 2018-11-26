خاص.. تفاصيل إعادة هيكلة شركات "الغزل والنسيج" الحكومية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه جار العمل على تشكيل فريق مخصص لإدارة خطة إعادة الهيكلة لشركات "الغزل والنسيج" التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.



وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة للدستور، أنه سيتم إنشاء مجمعات صناعية قوية عقب الانتهاء من عمليات الدمج الخاصة لشركات القابضة للغزل والنسيج، وعددها 32 شركة.



وأوضح أن عدد الشركات الصناعية يصل إلى 23 شركة سيتم دمجها فى مجمعات صناعية كبرى، حيث من المقرر دمج الـ23 شركة لتصل إلى 10 شركات فقط.



وانطلقت اليوم الاثنين الجمعيات العمومية للشركات التابعة للغزل والنسيج، برئاسة الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث من المقرر البدء رسميًا في اتخاذ قرارات دمج الشركات والموافقة على إجراءات التطوير والبيع رسميًا خلالها.



وحصل الدستور على تفاصيل خطة التطوير النهائية عبر دمج شركتي مصر الوسطى ووجه قبلي وتوجد في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط وقنا، حيث سيتم إنشاء شركة تحت مسمى "وجه قبلي جديد" في سوهاج.



واشتملت الخطة على استثناء شركات كبرى، مثل ‏شركات المحلة والدقهلية ودمياط، وبلغ حجم أراضي الغزل والنسيج 9.8 مليون متر ‏مربع وسيتم طرح 60% منها للبيع، فيما تم رصد 7 مليارات جنيه في المرحلة ‏الأولى لتطوير شركة المحلة الكبرى، ومن المقرر مشاركة بنكي مصر والأهلي في التمويل مقابل ضمان الأرض.