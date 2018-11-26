مقتل 4 جنود فى حادث مروحية بإسطنبول

قتل 4 جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية اليوم الإثنين، في منطقة سكنية في إسطنبول، كما أعلن محافظ إسطنبول.



وقتل 4 جنود وأصيب آخر بجروح في هذا الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد حتى ظهر اليوم، كما جاء في بيان للمحافظ.



وأكد البيان أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بين المدنيين.



وقد اصطدمت المروحية بمبنى من أربع طبقات في حي سنجقتبه، على الضفة الآسيوية من إسطنبول، وتظهر صور بثتها وسائل الإعلام حطام المروحية في الشارع.



ونقل الجندي الجريح إلى قسم العناية المركزة في المستشفى، كما ذكر وزير الدفاع خلوصي أكار الذي تفقد مكان الحادث.