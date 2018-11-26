روسيا تحضر بيانا تفصيليا عن أحداث مضيق كيرتش

أعلنت الرئاسة الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية تحضر بيانًا تفصيليًا بشأن الأحداث التي وقعت في مضيق كيرتش مؤخرًا واصفا إياها بـ "الاستفزاز الخطير".



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية اليوم الإثنين - "يجري تحضير بيان مفصل من وزارة الخارجية الروسية حول أحداث مضيق كيرتش".



ووفقا لروسيا.. فقد احتجز خفر السواحل الروسي أمس الأحد، 3 سفن حربية أوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية قرب مضيق كيرتش الواقع شرق شبه جزيرة القرم، والرابط بين البحرين الأسود وآزوف.