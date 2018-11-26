سيامة كاهنين جديدين بإيبارشية الإسماعيلية

تمت بإيبارشية الإسماعيلية، أمس، سيامة كاهنين للخدمة بمدينة فايد التابعة للإيبارشية بيد صاحب النيافة الأنبا سارافيم.



كان نيافة الأنبا سارافيم، أسقف الإيبارشية، قد صلى القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بفايد، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا بموا أسقف السويس، وعقب صلاة الصلح تمموا طقس سيامة الشماس بيشوي فكري كاهنًا باسم القس يسطس، والشماس جون الفونس كاهنًا باسم القس متياس، وذلك للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس بفايد.