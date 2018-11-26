ملائكة كورال "ني نجيلوس" يشاركون في نهضة أبي سيفين بحلوان

يحل القس بولا فارس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، ضيفًا على كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.



يأتي ذلك يوم الجمعة 30 من نوفمبر الجاري، كما يشارك بتقديم الفقرة الفنية كورال ني انجيلوس.



وأعلنت الكنيسة برئاسة راعيها القس أرسانيوس جابر عن عمل وجبة "أغابي" لجميع الحاضرين وصورة للقديس فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، و10 شيالة جلد.



يُشار إلى أن كنيسة القديس أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس تخضع لرعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.