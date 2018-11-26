"الهندسية" تطالب بمعرض دائم للصناعات المصرية فى رواندا

قال فتحى حماد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن رواندا من أهم الدول الإفريقية التي ترحب باستقبال الصناعات المصرية.



وأوضح حماد، خلال مؤتمر للتعريف بمعرض "صناع مصر"، أن السوق الإفريقية بها كميات كبيرة من المنتجات الصينية وهي قليلة الجودة وبأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن الصناعات المصرية متواجدة بكميات قليلة في رواندا، مطالبًا بضرورة زيادة المنتجات المصرية هناك.



وطالب عضو غرفة الصناعات الهندسية بضرورة وجود معرض دائم للمصريين في رواندا لعرض المنتجات المصرية وبيعها مباشرة من خلال المعارض.



وينطلق المعرض في الفترة من 13 إلى 16 فبراير، بمشاركة 5 دول إفريقية، حيث يهدف إلى التعاون فيما بين صناع مصر لرفع نسبة التصنيع المحلي إلى 75%، بالإضافة لعرض أبرز التطورات في مجال التصنيع.