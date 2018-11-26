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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:12 م

اليوم.. أمير قطر يلتقي "أردوغان" في اسطنبول

تميم و أردوغان
تميم و "أردوغان
نيفين أشرف
dostor.org/2411348

يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، لعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في دورتها الرابعة، ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.

وعقدت اللجنة الاستراتيجية التركية- القطرية العليا ثلاثة اجتماعات منذ الإعلان عنها، فيما قال مسئولون أتراك، في تصريحات سابقة، إن عدد الاتفاقيات الموقعة، خلال اجتماعات اللجنة السابقة، بلغ 40 اتفاقية، ومن المرجح أن يرتفع إلى 50 اتفاقية بعد ختام الدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة.

وتعد هذه الزيارة الثانية لأمير قطر التى يجريها إلى تركيا خلال شهر واحد، إذا التقى تميم بن حمد، الرئيس أردوغان في التاسع من نوفمبر الجاري.

وتأتي زيارة تميم إلى تركيا، عقب جولة خارجية قام بها إلى كرواتيا وإيطاليا، والتقى خلالها الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا، فى القصر الجمهوري كويرينالي في العاصمة روما، وتمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مطلعها الأزمة الخليجية التي أكد الجانبان حلها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

كما يأتي لقاء تميم وأردوغان في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثانى، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها التنظيمات الإرهابية، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت دولة الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف الخليجي.

ومنذ اندلاع المقاطعة مع دول الجوار، شرعت قطر في توطيد علاقاتها الخارجية مع العديد من الدول الأوروبية في إطار محاولاتها البحث عن بدائل جديدة، من خلال الجولات الخارجية للأمير تميم بن حمد، وإبرام الاتفاقات التجارية والاستثمارية، وعقد الصفقات العسكرية، وتوقيع مذكرات التفاهم مع دول عدة، من أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، فضلًا عن تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين قطر وكل من تركيا وإيران باعتبارهما أول الداعمين للدوحة في أزمتها مع دول الجوار.

وفي أغسطس الماضي، أعلن تميم، عن توجيه حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعمًا للاقتصاد التركي عقب إعلان واشنطن زيادة الرسوم على السلع التركية، في اجتماع عقده مع الرئيس التركي بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفي سبتمبر الماضي، قال "أردوغان"، إن أمير قطر تبرع بطائرة خاصة تدعى "القصر الطائر"، التي قال إنها كانت تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار إلى الدولة التركية بعد أن سمع أن تركيا أبدت رغبتها في شرائها، وصرح قائلًا: "لن أحصل على ثمنها من أموال تركيا، وإنما منحها كهدية إلى تركيا".

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