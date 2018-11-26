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الصحة
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:10 م

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2411342

نظم المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر، والذى يتم الاحتفال به خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وبدأ مركز "وعى" أولى الحملات في كلية التمريض بجامعة القاهرة، والتي استهدفت نحو 250 طالبا وطالبة، للتعريف بمرض السكر وأعراضه وكيفية الاكتشاف المبكر للإصابة بالمرض، كما تم قياس السكر العشوائى للطلبة والطالبات، وشرح كيفية التعامل مع حالات هبوط السكر، والتي تعد من أخطر المضاعفات والتي قد تؤدي للوفاة إذا لم يتم التعامل مع هذه الحالات بالطريقة الصحيحة وبسرعة.. كما تم شرح خطوات وإرشادات العناية بالقدمين لمريض السكر للوقاية من القدم السكري، وما قد يترتب عليه من مضاعفات مؤلمة وخطيرة.

وأوضح المركز أنه تم القيام بحملة للتوعية عن السكر بمدرسة الأنفوشي بحى منشية ناصر بالقاهرة، وتضمنت الحملة شرح المبادئ الأساسية لمرض السكر، وعلاقة الرياضة والتغذية السليمة بالوقاية من المرض، ومعرفة أعراض المرض، وطرق التعامل مع هبوط السكر.

كما تم عمل زيارة لمركز الأحداث في منطقة أبو قتاته بالجيزة، حيث تم قياس السكر لنحو 100 طفل وطفلة، وتم توعية المشرفين على المركز للتعرف على أعراض المرض وكيفية الاكتشاف المبكر ورعاية الأطفال مرضى السكر من النوع الأول، فضلا عن عمل الدعم النفسي اللازم للأطفال.

وتم أيضا تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة المركز للوصول إلى كافة الفئات والأعمار عن طريق رسائل بسيطة وجذابة، وتستمر فعالياتها حتى بداية شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الاتحاد يولى اهتماما خاصا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز (وعي) لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج".

يذكر أن مرض السكر يمثل تحديا للأسر والمجتمعات، حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالسكر من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014.. كما ارتفع معدل انتشار السكر على الصعيد العالمي لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة من 4.7% في عام 1980 إلى 8.5% في عام 2014.

كما سجل معدل انتشار السكر ارتفاعا أسرع في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يستلزم تضافر الجهود للتركيز على الوقاية من المرض باتباع أنماط الحياة الصحية ونشر الوعي للتعرف المبكر على المرض، وتعليم المرضى للالتزام بالعلاج والتعايش مع المرض تجنبا للمضاعفات وضمانا لحياة وصحة أفضل.

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مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

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