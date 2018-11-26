ضبط عاطل يروج مخدر الفودو فى الزاوية الحمراء

نجح ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم، في ضبط عاطل بحوزته كميات من المواد المخدرة في منطقة الزاوية الحمراء.



تعود الواقعة عندما تمكن ضابط بإدارة مكافحة جرائم المخدرات، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "محمد. م"، 25 عامًا، عاطل، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.719 كيلوجرام، مبلغ مالي 400 جنيه، هاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.



تحرر المحضر رقم 9176 لسنة 2018م جنح الزاوية، وتولت النيابة العامة التحقيق.