ضبط عاطل انتحل صفة شرطى فى الساحل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، القبض على عاطل انتحل صفة شرطي، واستولي على سيارة ملاكي من موظف بجامعة المنوفية، ومبلغ مالي 3923 دولارًا أمريكيًا.



تلقى ضباط قسم شرطة الساحل بلاغًا من "محمد. ك"، 39 عامًا، موظف بجامعة المنوفية، يفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، واستقل سيارته بحجة كونه عليه حكم مطلوب عليه التنفيذ على حكم، وفي الطريق غافل المجنى عليه واستولى على سيارته وبها حقيبة تحتوى على مبلغ مالى 3923 دولارًا أمريكيًا.



على الفور، تم القبض على المتهم، وبحوذته المضبوطات، وأرشد عن وجود السيارة في شارع الوحدة بإمبابة.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.