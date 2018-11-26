نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار الظهيرة اليوم الاثنين 26-11-2018، والتي كان أبرزها وصول السيسي لمقر انعقاد المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، ووزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا، ونفي مجلس الوزراء خصخصة المجمعات الاستهلاكية، واستعداد "الصحة" لإطلاق مسح طلاب المدارس من فيروس سى، والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة، وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية.
وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى وإعلانه غدا
رئيس الوزراء يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لسوق المال
السيسي يصل إلى مقر انعقاد المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية
مقرر "القومي للسكان" للبرلمان: إنجاب 2.5 مليون طفل في السنة بمصر
مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية
"الصحة" تستعد لإطلاق مسح طلاب المدارس من فيروس سى
اليوم.. انتهاء الدورة التدريبية لمشروع "2 كفاية"
التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة