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سياسي
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:01 م

مقرر "القومى للسكان" للبرلمان: إنجاب 2.5 مليون طفل فى السنة بمصر

طلعت عبد القوي، رئيس
طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2411323

حذر طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من الخطاب الديني الذي يدعو لزيادة عدد السكان دون مراعاة للظروف التي تمر بها الدولة، مشددًا على أهمية تصحيح حديث "تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دور قوي للإعلام في هذا الشأن.

وأكد عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن هناك مشكلة في الوعي وتغيير الموروث، خصوصًا أن مصر تشهد إنجاب 2.5 مليون طفل جديد في السنة، وهو ما يعادل نصف مواليد قارة أوروبا.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الاٍرهاب، لأنها أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة.

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