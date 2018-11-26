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اقتصاد
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:59 ص

"مستثمرى أسيوط": المعارض محور أساسى لدعم صناعات الصعيد

علي حمزة
علي حمزة
هويدا سعيد
dostor.org/2411320

قال علي حمزة، رئيس جمعية "مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إن المعارض هي محور أساسي لدعم الصناعات في الصعيد، عن طريق تحقيق التواصل بين مستثمرى الصعيد وغيرهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، خلال الموتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض "صناع مصر"، أن الصعيد تم تهميشه في السنوات الماضية، ولكن الدولة الآن وضعت خطت لتنمية الصعيد، مشيرًا إلى أهمية ميناء سفاجا الذي سوف يفتتح قريبًا، ويمثل البوابة إلى الدول الإفريقية العربية.

ينطلق المعرض في الفترة من 13 إلى 16 فبراير، بمشاركة 5 دول إفريقية، حيث يهدف إلى التعاون فيما بين صناع مصر لرفع نسبة التصنيع المحلي إلى 75%، بالإضافة لعرض أبرز التطورات في مجال التصنيع.

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