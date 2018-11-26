تفاصيل القبض على الرجل الثاني في تنظيم "داعش"

كشفت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن تفاصيل القبض على أبو زيد، الرجل الثاني للتنظيم الإرهابي "داعش"، والذي حاول تفجير نفسه أثناء القبض عليه إل أن شقيقته الذي تم القبض عليها معه منعته من ذلك فتراجع، وكانت بحوزته 20 هاتفًا محمولًا و80 سبيكة ذهبية ومبالغ كبيرة من المال.



ويبلغ "أبو زيد" من العمر 35 عامًا، وحاصل على إجازة في الحقوق، سوري الجنسية، له 4 أخوة، اثنان منهم قتلا في صفوف التنظيم، بينما الثالث معتقل لدى "سوريا الديمقراطية"، في ما يعيش الرابع في مناطق سيطرة الجيش السوري.



ونجحت قوات كردية وحلفائهم في قوات سوريا الديمقراطية، في عملية استخباراتية مشتركة مع التحالف الدولي، وصفتها بـ "النوعية" من إلقاء القبض على الرجل الثاني في صفوف تنظيم داعش بعد قائده أبو بكر البغدادي، بعد صدور معلومات حول وجود كبار قادة تنظيم "داعش" في بلدة هجين بريف دير الزور.



وكان أبو زيد قبل التحاقه بـ "داعش" ضابطًا مجندًا في صفوف الجيش، لكنه انشق عنه والتحق بالمعارضة السورية المسلحة، لينضم في ما بعد إلى تنظيم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي اعتقلته بتهمة زرع الألغام لصالح "داعش"، لكن أطلق سراحه لاحقًا بوساطة عشائرية، قبل أن ينتهي المطاف به مع "داعش".



وحظي "أبو زيد" الذي يرجح أن الناطق السابق باسم التنظيم أبو محمد العدناني قد نام بمنزله، بمناصب عدة مع "داعش" كمسؤول عن الأمنيين في دير الزور، ومن ثم وزيرًا لداخلية التنظيم المتطرف، ليدخل في ما بعد إلى مجلس شورته، قبل أن يصبح "مسؤول الأمنيين في العراق والشام" كما يصفه التنظيم.

