القاهرة : الإثنين 26 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
عالم
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:59 ص

تفاصيل القبض على الرجل الثاني في تنظيم "داعش"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2411319

كشفت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن تفاصيل القبض على أبو زيد، الرجل الثاني للتنظيم الإرهابي "داعش"، والذي حاول تفجير نفسه أثناء القبض عليه إل أن شقيقته الذي تم القبض عليها معه منعته من ذلك فتراجع، وكانت بحوزته 20 هاتفًا محمولًا و80 سبيكة ذهبية ومبالغ كبيرة من المال.

ويبلغ "أبو زيد" من العمر 35 عامًا، وحاصل على إجازة في الحقوق، سوري الجنسية، له 4 أخوة، اثنان منهم قتلا في صفوف التنظيم، بينما الثالث معتقل لدى "سوريا الديمقراطية"، في ما يعيش الرابع في مناطق سيطرة الجيش السوري.

ونجحت قوات كردية وحلفائهم في قوات سوريا الديمقراطية، في عملية استخباراتية مشتركة مع التحالف الدولي، وصفتها بـ "النوعية" من إلقاء القبض على الرجل الثاني في صفوف تنظيم داعش بعد قائده أبو بكر البغدادي، بعد صدور معلومات حول وجود كبار قادة تنظيم "داعش" في بلدة هجين بريف دير الزور.

وكان أبو زيد قبل التحاقه بـ "داعش" ضابطًا مجندًا في صفوف الجيش، لكنه انشق عنه والتحق بالمعارضة السورية المسلحة، لينضم في ما بعد إلى تنظيم "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والتي اعتقلته بتهمة زرع الألغام لصالح "داعش"، لكن أطلق سراحه لاحقًا بوساطة عشائرية، قبل أن ينتهي المطاف به مع "داعش".

وحظي "أبو زيد" الذي يرجح أن الناطق السابق باسم التنظيم أبو محمد العدناني قد نام بمنزله، بمناصب عدة مع "داعش" كمسؤول عن الأمنيين في دير الزور، ومن ثم وزيرًا لداخلية التنظيم المتطرف، ليدخل في ما بعد إلى مجلس شورته، قبل أن يصبح "مسؤول الأمنيين في العراق والشام" كما يصفه التنظيم.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ أقل من شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ أقل من شهرين

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الكوريتان تعقدان محادثات لمناقشة التعاون فى الغابات

الآن

البورصة تواصل خسائرها بالمستهل.. وتراجع جماعى للمؤشرات

اليوم.. وزيرا السياحة والطيران في البرلمان

القنصلية تتابع تقرير الطب الشرعي للمصري المقتول في مزرعة بالسعودية

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

ads
الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

ننشر صورة الأم المتهمة بإغراق رضيعها بالمياه في أبوالنمرس

مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ألبومات الصور

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

نجم الساعة

الأهلى يعرض على جوزيه منصب المستشار الفنى لتوجيه يوسف من المدرجات

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة عريس في مستشفى قصر العيني بسبب ضرسه

ننشر صورة الأم المتهمة بإغراق رضيعها بالمياه في أبوالنمرس

مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية

ضبط 5 طلاب أثناء ممارسة الرذيلة بجامعة قنا

ads
كشكول

بالصور..«تعليم الإسماعيلية» تكرم بطلة العالم في رفع الأثقال

«معلمة» تدفع حياتها ثمناً لـ «PUBG» بالإسكندرية

«عبد الحكيم» أمينًا مساعدًا للشئون الإدارية .. و«عبد المولي» عميداً لآداب المنيا

بالصور.. رئيس «مطروح» يشارك في المؤتمر السنوي الثامن عشر بسلطنة عمان

«طب الإسكندرية» تحتفل باليوم العالمي للإنسداد الرئوي المزمن

الأمصار

ارتفاع عدد ضحايا زلزال غرب إيران إلى 646 مصابا

الأردن يدرس منح جنسيته لعشرات المستثمرين

مخرج مصري يقدم الجريمة النفسية في عمارة "الإيموبيليا" بوسط البلد

بحضور الرئيس المصري.. وزير الطاقة السعودي: روابط البلدين متينة

مقتل 22 شرطيا في كمين نصبته حركة طالبان غرب أفغانستان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

"تحدي السعادة العالمي".. رسم البهجة على وجوه أطفال الحروب (صور)

العثور على 48 طائرًا بريًا فى ثلاجة مواطن بقبرص

بسبب "بلوك" على "فيسبوك".. مواطن يطارد صديقته بالسكين فى قبرص

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مركز "وعي" يحتفل باليوم العالمي للسكر بحملات توعوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎