"مصرف أبوظبى" يدرس قرار فصل عوائد الأذون والسندات

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن مصرف أبوظبي الإسلامي سيدرس تأثير قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة، وتحديد الأثر الكمي له على نتائج الأعمال، فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لقانون الضريبة على الدخل.



وأوضح المصرف، في إفصاحه للبورصة منذ قليل، أن المناقشات لا تزال جارية حول الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه.



ووافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.