منع السيرة الذاتية للأنبا غريغوريوس من معرض الكتاب القبطي

كشفت مصادر كنسية أن المسئولين عن معرض الكتاب القبطي منعوا بيع بعض المؤلفات الخاصة بالراحل الأنبا غريغوريوس، أسقف الدرسات اللاهوتية والثقافة القبطية في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، وذلك خلال فعاليات معرض الكتاب القبطي السنوي الذي يبدأ مساء الأربعاء المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وأشارت المصادر الكنسية لـ"الدستور" إلى أن المؤلفات التي تم منعها للأنبا غريغوريوس تتثمل في كتب السيرة الذاتية بأجزائها الثلاثة.



وأكدت المصادر أن هذا الأمر تسبب في تراجع مكتبة الأنبا غريغوريوس من التواجد خلال فعاليات معرض العام الحالي، وإلغاء حجز الجناح الخاص بها بالكاتدرائية.



وفي السياق ذاته، أعلنت مكتبة الأنبا غريغوريوس عن بيعها جميع مؤلفات أسقف الدراسات اللاهوتية الراحل بخصم خاص خلال فترة المعرض ولكن بمقر مكتبتها الرئيسي.



وقال الإكليريكي منير عطية، سكرتير الأنبا غريغوريوس، إن نيافة الأنبا موسى هو الذي طلب عدم نزول الأجزاء الثلاثة للسيرة الذاتية للأنبا غريغوريوس، وهذا الأمر لم نقبله، ولذلك قررنا الانسحاب من معرض 2018 بشكل عام.



وقال "منير" إن الانسحاب من المعرض سببه الأنبا موسي، أسقف الشباب، لافتا إلى أن السيرة الذاتية للأنبا غريغوريوس تقع في ثلاثة أجزاء، وتتضمن وقائع يراها البعض مهينة للبابا شنودة الثالث، وتنزل من قدره.



يذكر أنه كان هناك اختلاف فكري بين الأنبا غريغوريوس والبابا شنودة الثالث على بعض مؤلفات أسقف الدراسات اللاهوتية.