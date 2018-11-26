والي: تأخرنا 10 سنوات في إصدار قانون ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استطاعت خلال السنوات الماضية إثبات التزامها بتقديم تعليم جاد وخدمة المجتمع، لافتة إلى أن الجامعة كان لها السبق في إنشاء كلية للتربية الخاصة.



وأضافت والي خلال زيارتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة، لتدريب طلاب الجامعة في مراكز التأهيل التابعة للوزارة أن رئيس الجمهورية خصص عام 2018 للإعاقة، قائلة: "وضعنا أمامنا هدف لإنشاء قانون للإعاقة وأصدرنا لائحته التنفيذية، ومتأخرين 10 سنين مصر ".



وأشارت والي أن مصر وقعت علي اتفاقية عالمية لدمج وحماية ذوي الإعاقة عام 2008، إلا أنها تأخرت كثيرا في الدمج.