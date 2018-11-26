مجلس الوزراء ينفي خصخصة المجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية، بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص.



وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًة أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.



وتابعت الوزارة أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا)، مشيرةً إلى أنه يجري إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف، بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.



وناشدت الوزارة، المواطنين، في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالسلع التموينية في المحافظات الإبلاغ عنها، من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).