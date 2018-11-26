وزيرة الثقافة تفتتح معرض "إبداعات التفرغ" بمتحف الجزيرة للفنون

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المعرض السنوي لإبداعات التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمتحف الجزيرة للفنون بالزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والنقاد والمثقفين في مصر.



ينظم المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.



يضم المعرض 350 عملًا فنيًا بين التصوير والنحت للحاصلين على منح التفرغ والتي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة كل عام للمبدعين في الفنون التشكيلية.



يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يقدم سنويا منح تفرغ للمبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية على مدى 60 عامًا لدعم الإبداع ورعاية المبدعين الذين يشكلون جوهر قوة مصر الناعمة.