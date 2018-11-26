التحري عن عاملين ينقبان عن الآثار بالدرب الأحمر

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار داخل ورشة نجارة بمنطقة باب الوزير.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط كل من "سعد. ن. ع" 42 سنة، عامل، و"محمود. ع. أ" 38 سنة، عامل، أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل ورشة نجارة "ملك الأول" بمنطقة باب الوزير.



وخلال الفحص تم العثور بداخل الورشة على حفره قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن كوريك حفر، دلو، أزمة حديدية، حبل، مصباح إضاءة، جوال بداخله أحجار قديمة "جار فحصها".



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.