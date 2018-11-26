"العصار" و"إبراهيم" يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بأسوان

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وأحمد إبراهيم محافظ أسوان الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لصالح المحافظة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



يأتى هذا اللقاء فى إطار متابعة مدى تقدم المشروعات الإنشائية التي تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتنفيذها في محافظة أسوان ومنها أعمال تحسين وتطويل الأرصفة في عدد من محطات السكة الحديد في مدن المحافظة، وكذا رصف الطرق بمراكز (كوم أمبو، أدفو، أسوان، نصرالنوبة، ودراو)، وتطوير مكتب بريد السلوى بأسوان، وإنشاء 42 ملعبا قانونيا وخماسيا من النجيل الصناعى وإنشاء وتطوير مركز شباب أبو سمبل السياحي وحمام سباحة تدريبي للناشئين بنادى الشمس الرياضى.



كما تم استعراض مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال والذي تقوم الوزارة بالعمل على تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ومخطط تنفيذ المرحلة الأولى منه بمدينة إدفو بأسوان بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.



وبدوره، أكد محافظ أسوان على أهمية المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها والتي من شأنها أن تساهم فى ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى المناسب والمشرف والذى يؤدى إلى زيادة الرحلات السياحية للمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات أخرى بالمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب، حيث أن المحافظة حاليًا أصبحت قبلة لتنفيذ العديد من المؤتمرات العالمية ويوجد بها العديد من الموارد والمقومات التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية في كافة المجالات خاصة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتصبح أسوان مدينة شباب العالم.

