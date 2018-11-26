وفد من الشورى السعودى يبدأ زيارة رسمية للسودان غدًا

يبدأ وفد من مجلس الشورى السعودى غدًا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى جمهورية السودان، ومن المقرر أن تستمر الزيارة عدة أيام.



وقال عساف سالم أبو ثنين عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عمر حسن البشير، منوهًا لما تتميز به العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفًا هذه العلاقات بالمتأصلة والوطيدة منذ زمن طويل والتي لا زالت تشهدًا تطورًا في مختلف المجالات ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والمجلس الوطني السوداني.



وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السودانية، أن وفد مجلس الشورى سوف يطلع المسئولين في جمهورية السودان على الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤيتها الطموح 2030، وما تمثله هذه الرؤية من استراتيجية هامة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، تأكيدًا على ما تمثله المملكة من أهمية سياسية واقتصادية في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل في الساحة الدولية.



وأضاف أنه من المقرر أن أن يلتقى وفد المجلس خلال الزيارة بكبار المسئولين في المجلس الوطني السوداني للبحث معهم في سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما سيطلعهم وفد المجلس على دور المجلس التشريعي والرقابي ضمن مهامه وصلاحياته التي حددها نظامه، وآلية العمل في مجلس الشورى ولجانه المتخصصة، كما سيلتقي وفد لجنة الصداقة السعودية السودانية مع نواب المجلس الوطني السوداني ممثلًا في اللجنة الفرعية للشؤون العربية بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية للبحث معهم في تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة وجمهورية السودان لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



كما سيعقد وفد المجلس ايضا اجتماعًا مع عدد من المسئولين في وزارة الاستثمار، بالاضافة لزيارة الوفد لجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم، والتى سوف يلتقي خلالها بمنسوبي الجامعة وطلابها، كما يزور ولاية نهر النيل.