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حوادث
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:29 ص

حبس شخصين 4 أيام لحيازتهما كيلو هيروين في كرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2411179

قررت نيابة كرداسة، اليوم، حبس تاجرين للمخدرات بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كيلو من مخدر الهيروين وسلاح ناري غير مرخص.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بأرض زراعية مجاورة لقرية كومبرة، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة، وأسطوانة كبيرة الحجم وكيس يحتويان على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، ومبلغ مالي، وجاكوش، وميزان حساس.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

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