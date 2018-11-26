تعزيزات سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي

كثفت اﻹدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمي؛ لمتابعة سير النقل أثناء عمليات تأمين الطريق.



وتم مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار، لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.



كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.