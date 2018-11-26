صحف ألمانيا تتوقع إقالة مدرب بايرن ميونخ

سيطر مستقبل نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، على عناوين الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، حيث أجمعت الصحافة، على قرب الإطاحة بالمدرب الكرواتي من منصبه.



وحمل غلاف صحيفة بيلد عنوانًا، جاء فيه "هل فينجر قادم؟"، في إشارة إلى إمكانية تعيين المدرب الفرنسي آرسين فينجر خلال أيام، بدلًا من كوفاتش.



وخرجت صحيفة "فاز" بعنوان "مسؤولو بايرن ميونخ يترصدون كوفاتش"، مؤكدة أن المدرب الكرواتي بات مهددا بالإقالة من منصبه.



وبعثت صحيفة فوزبال بيلد برسالة لمدرب بايرن ميونخ، بعنوان رئيسي، جاء فيه "هذا يبدو مثل الإقالة، سيد كوفاتش!".



أما صحيفة فيستفاليش روندتشاو فخرجت بعنوان "بوروسيا دورتموند يطير على ارتفاعات عالية.. وشالكه بإمكانه التنفس بعمق".



واهتمت صحيفة فيستفالينبوست بمصير مدرب النادي البافاري، بعنوان "حيرة بايرن"، وأكدت أن منصب نيكو كوفاتش بات متأرجحًا بعد التعادل مع دوسلدورف في الدوري الألماني.