وكالة الطاقة الذرية تستعد للتحقق من برنامج بيونج يانج النووي

أكد رئيس قسم الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو آبارو، اليوم الإثنين، أن الوكالة تواصل استعداداتها لتولي دور أساسي في عملية النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية، والذي شجعت عليه جولة المحادثات الأخيرة التي ضمت بيونج يانج.



وأوضح آبارو - خلال اجتماع تشاوري بين الوكالة وحكومة سول نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - " أنه فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية، لقد كثفنا جهودنا منذ العام الماضي لكي نعلن استعداد الوكالة للعب دور أساسي في تحقيق البرنامج النووي الكوري الشمالي في حالة التوصل لاتفاق سياسي بين الدول المعنية ".



شدد آبارو على أهمية الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية، قائلا " إن كوريا الجنوبية تُعد شريكا مهما للوكالة ليس فقط في شؤون الحماية ولكن في جميع مجالات عمل الوكالة التي تهدف إلى الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".



وحضر آبارو الجلسة مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون العالمية كانج جيونج - سيك لمناقشة التعاون الثنائي وقضية كوريا الشمالية.



من جانبه، أكد كانج أنه خلال ذلك المنعطف السياسي، فإن إجراء مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وهي منظمة دولية متخصصة في التفتيش والتحقيق - له أهمية كبيرة.



وخلال الاجتماع أبدى الطرفان الاهتمام باحتمالية إجراء محادثات رفيعة المستوى بين بيونج يانج وواشنطن لإرساء أسس القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.