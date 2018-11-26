حرس الحدود الأوكراني يقترح حظر دخول فئات محددة من الروس لكييف

اقترح قائد حرس الحدود الأوكراني بيتر تسيجيكال، على سلطات بلاده حظر دخول بعض الفئات من المواطنين الروس إلى كييف طوال فترة استمرار العمل بقانون حالة التأهب المعلنة لمدة 60 يوما.



وقال تسيجيكال في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الأوكراني - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين - "إنه بناء على الوضع الحالي، نحن نعتزم التحول إلى نظام معزز لأمن الحدود والدفاع"، موضحا أن قانون حالة "التأهب" لن يفرض أي قيود على مواطني أوكرانيا عند عبورهم حدود البلاد.



وتأتي تصريحات قائد حرس الحدود الأوكراني على خلفية احتجاز موسكو 3 سفن حربية أوكرانية بعد اختراقها المياه الإقليمية الروسية.



وكان مجلس الأمن والدفاع الأوكراني قد صوت في الساعات الأولى من صباح اليوم، لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.



وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن تأييده لقانون حالة التأهب الذي ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، ودعا النواب إلى عقد جلسة مغلقة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مسألة فرض حالة التأهب.



وقال بوروشينكو إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف "ستقوم بعمليات هجومية، وإنما ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".



وأكد أن القانون لن يحد من حقوق وحريات المواطن وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، ولكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها وضعت قواتها المسلحة في "حالة التأهب".



وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الأحد، أن ثلاث سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.



وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في بحر آزوف، وذلك على خلفية هذه التطورات.