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حوادث
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:20 ص

إحالة 3 لاعبين استولوا على قروض بأوراق مزورة للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2411166

أمرت النيابة العامة، اليوم، إحالة 3 لاعبين هواة في كرة القدم، إلى محكمة الجنايات، لتورطهم في النصب على البنوك في الحصول على قروض شخصية بعقود مزورة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين شقيقان هما كلا من "جاد. د"، "هاني. د"، وشريكهم "جمال. ه"، لاعبين هواة في كرة القدم، حصل كل منهم على 500 ألف جنيه من البنك، قيمة قرض التي يمنحها البنك بضمان عقود لاعبى كرة القدم المحترفين في الدورى الممتاز، ومنسوب صدورها إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قدموا عقود مزورة تفيد بأنهم لاعبين مقيدين في أندية «إنبي، سموحة، وادي دجلة»، بعقود مزورة تفيد قيدهم في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم كشف أمر المتهمين عندما تقدموا لبنك آخر بالحصول على قرض بعقود مزورة أخرى، حيث استعلم البنك عما إذا كانوا حصلوا على قروض سابقة، وأبلغهم البنك الأول بحصولهم على قروض منه.

وبفحص العقود ومخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم عن أسماء اللاعبين، تبين أنهم غير مقيدين في أي أندية في الدوري، وأن العقود التى قدموها للحصول على قروض مزورة، حيث تم إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالواقعة.

نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وبضبطهم تم العثور معهم على عقود مزورة منسوب صدروها لأندية سموحة ووادى دجلة وانبى، وخاتم مزور تابع لاتحاد كرة القدم المصري، وكارنيهات مزورة وعقود باسم المتهمين تفيد بحصول أحد المتهمين، على 140 ألف جنيه كراتب من أحد الاندية لمدة 5 سنوات.

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