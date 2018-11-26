التحالف اليمني لحقوق الإنسان يوثق جرائم الحوثيين ضد النساء

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تحالف رصد"، أنه وثق 129 جريمة قتل نساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي، والألغام التي زرعتها، فضلا عن اختطاف 23 امرأة خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.



ووصف التحالف - في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفقا لقناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية اليوم الإثنين - ممارسات الحوثيين بـ"أبشع أنواع الانتهاكات" والتي تشمل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي واستغلال المرأة في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر.



وأكد التحالف أن مليشيات الحوثي انتهكت بتلك الممارسات حقوق النساء التي يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن، معربا عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية للبلاد.



وأشار إلى أن النساء يواجهن أنماطا مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية.