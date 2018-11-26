وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة الأربعاء

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد غد الأربعاء، مكتبة المترجم بالمبنى الجديد الملحق بالمركز القومي للترجمة.



وقال الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة - في تصريح اليوم الإثنين - إن المكتبة تأتي استكمالًا لدور المركز القومي للترجمة في مسيرته التنويرية، حيث ستمثل إضافة كبيرة لدور المركز في تنمية وتطوير ودعم المترجمين.



وأضاف: "تكمن أهمية المكتبة في أنها تحتوى الأصول الأجنبية لجميع إصدارات المركز، وتشمل أيضًا الكتب الهامة والموسوعية والقواميس الصادرة عن المركز القومي للترجمة والمشروع القومي للترجمة، مما يتيح للباحثين إجراء أبحاث حول دراسات الترجمة".



وأشار إلى أن المكتبة تضم أيضا جميع الإصدارات الخاصة بالمركز القومي للترجمة، وكذلك مجموعة كبيرة من القواميس والموسوعات المتخصصة مع وجود أجهزة كمبيوتر مجهزة تتيح للزوار والباحثين استخدام الموسوعات الموجودة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى كتب متخصصة في جميع المجالات.