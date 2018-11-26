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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:19 ص

استئناف حركة السفن عبر مضيق كيرتش شرقي القرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2411162

أكد مدير شركة "موانئ القرم البحرية" أليكسي فولكوف اليوم الاثنين إعادة فتح مضيق كيرتش أمام حركة السفن التجارية، وذلك غداة إغلاقه على خلفية انتهاك سفن حربية أوكرانية المياه الروسية وتداعيات الحادث.

وقال مدير الشركة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إن قرار إعادة فتح المضيق جاء في الساعة الرابعة صباحا، مضيفا أن السفن عادت للمرور عبر المضيق في الوقت الحالي.

وكان تأمين حرية الملاحة في مضيق كيرتش أحد المطالب التي طرحتها جهات دولية، بعد أن أعلنت روسيا إغلاقه على خلفية مواجهة بين خفر السواحل الروسي وسفن حربية أوكرانية انتهكت المياه الإقليمية الروسية في تلك المنطقة.

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