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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:19 ص

سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة

سحب الوحدات السكنية
الدستور
dostor.org/2411161

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية، والتى قامت بتغيير النشاط من سكنى إلى ورش بالحى الثالث، بالتجمع الخامس، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة أخرى.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.

سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة
سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة
سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة
سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة
سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة
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