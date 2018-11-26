أوكرانيا تناقش احتجاز سفنها بالقرب من مضيق كيرتش

أعلنت البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم الإثنين، أن كييف بدأت اجتماعا خاصا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة احتجاز روسيا السفن الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.



وقالت البعثة في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "إن روسيا استخدمت الأسلحة ضد السفن الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، لذلك بادرت أوكرانيا بعقد اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".



وأضاف البيان، أن تاريخ ووقت الاجتماع لايزال غير معروف، حيث ينبغي اتخاذ القرار في هذا الصدد من قبل الرئاسة الإيطالية الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



ووفقا للبحرية الأوكرانية، فإن الجيش الروسي سحب سفينتين تابعتين للبحرية الأوكرانية واستولى عليهما في وقت سابق من أمس الأحد، وقد اصيب ستة من الجنود الأوكرانيين جراء المناوشات مع الجانب الروسي.



فيما عقد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مجلس وزراء حرب صباح اليوم بسبب الأحداث الجارية في بحر آزوف.