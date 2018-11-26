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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:18 ص

1500 مقاتل سلموا أسلحتهم في مالي خلال أسبوعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
dostor.org/2411159

أعلنت اللجنة الوطنية المسؤولة عن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والجماعات المسلحة في مالي، أن نحو 1500 مقاتل سلموا أسلحتهم بعد أكثر من أسبوعين من إطلاق عملية "نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج" في البلاد.

وقال "الذهبي ولد سيدي محمد"، وزير المصالحة في حكومة مالي ورئيس اللجنة - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إن نحو 1500 مقاتل قاموا بتسليم أسلحتهم طواعية في مدن "تومبكتو" و"جاو" و"كيدال" (شمال).

من جانبه، أكد محمد المولد رمضان، منسق الحركة الوطنية لتحرير "أزواد" هذه المعلومة، مضيفا أن أمل السلام موجود على الرغم من الصعوبات.

وأوضح رمضان أنه في مدينة "تومبكتو" وأن هناك أجواء ودية بين حركة تحرير "أزواد" والحركات المسلحة القريبة من باماكو (الموالية للحكومة)، مشيرا إلى أنه في الماضي كانوا يسعون لشن الحرب، أما الآن فهم يناضلون من أجل إحلال السلام.

وهنأ رمضان اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وشركاء مالي من أجل إنجاح هذا الحدث.

وكان اتفاق السلام لعام 2015 الموقع بين باماكو والتمرد السابق المدعوم من الطوارق قد نص على إدراج مقاتلين من جماعات متمردة سابقة أو من المقاتلين، من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الجيش الوطني المعاد هيكلته.

يذكر أن الحركة الوطنية لتحرير "أزواد" هي حركة عسكرية وسياسية أسسها الطوارق في إقليم أزواد شمال مالي، وتسعى الحركة إلى إقامة دولة أزواد المستقلة.

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