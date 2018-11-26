روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الوضع في بحر آزوف

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي اليوم الإثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في بحر آزوف.



وقال بولانسكي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه " فيما يتعلق بالتطور الخطير للحالة في بحر آزوف والأحداث التي تلت ذلك، طلبت روسيا دعوة عاجلة لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن صباح اليوم في إطار بند جدول أعمال (دعم السلام والأمن الدوليين)".



يذكر أن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن اليوم، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي خرقت الحدود مع روسيا الاتحادية.