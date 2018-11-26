نائب رئيس "القابضة للمياه " يتابع مشروعات التطوير بالمنوفية

تفقد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عددًا من المشروعات القائمة والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.



وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديرى الإدارات العامة بشركة المنوفية.



وأوضح بيومي أنه تم خلال الزيارة مناقشة ومتابعة الملفات المتعلقة بمشروعات البنك الدولي الجارى تنفيذها، وموقف الوصلات المنزلية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومتابعة جودة المياه المنتجة من المحطات الارتوازية والمرشحة، كما تم المرور على مشروعات البنك الدولى الجارى تنفيذها بمركز الشهداء، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دناصور بطاقة 10 آلاف م3، وتخدم ما يقرب من 96 ألف نسمة.



وأضاف: وكذلك تم المرور على محطة رفع صرف صحي زاوية البقلي، ومحطة مياه زاوية البقلي الارتوازية، وشبكات الصرف الصحي بقرية زاوية البقلي، ومشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى بمحافظة المنوفية.

