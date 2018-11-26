ماليزيا: استغلال الإرهابيين الإنترنت يشكل تهديدات أمنية للآسيان

قال وزير الدفاع الماليزي محمد سابو إن استغلال الإرهابيين الإنترنت يشكل تهديدات أمنية رئيسية لدول أعضاء رابطة دول جنوب شرقي آسيا "الآسيان".



وأضاف سابو - في تصريح أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الإثنين - أن تطورات التكنولوجيا الحديثة وخصوصا الإنترنت تيسر إلى انتشار هذه التهديدات، وفي نفس الوقت يستغل الإرهابيون هذه الوسيلة لتعلم أنماط الإرهاب الجديدة".



وتابع قائلا: "إننا نلاحظ أن الإرهابيين الآن يتعلمون كيفية صنع القنابل والمتفجرات عبر الإنترنت، ونحن في هذا الصدد، قد ألقينا القبض على فتاة بعد أن صنعت قنبلة تعلمت كيفية صنعها عبر الإنترنت"، مطالبا بضرورة معالجة هذه التهديدات الإرهابية.