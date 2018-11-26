البورصة تواصل خسائرها بالمستهل.. وتراجع جماعى للمؤشرات

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من حالة القلق والترقب لما ستسفر عنه ردود أفعال فرض ضريبة على عوائد السندات وأذون الخزانة لدى البنوك.



وخسر المؤشر الرئيسي "إى جى إكس 30" نحو 65 نقطة خلال الدقائق الأولى من التعاملات بنسبة تراجع بلغت 5. 0% ليسجل مستوى 13087.7 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 01. 0% بما يعادل 07. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 681 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 08. 0%، بما يعادل 1.34 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1700.51 نقطة.