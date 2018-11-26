"المانسترلي": ندرس التعاون مع منظمات دولية لتدريب العاملين

قال على المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة الشركات السياحية، إن القطاع السياحي حاليا يحتاج إلى عدد من الإجراءات العاجلة للنهوض به خاصة التدريب.



وأشار إلى أن القطاع السياحى يعمل على تحقيق أهداف ذلك الملف الشائك، بالإضافة للملفات التي يجب أن تكون شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة ليوفر القطاع العملة الصعبة لمصر.



ولفت بأنه يدرس حاليًا عقد اتفاقات وبروتوكولات تعاون بين الغرفة ومنظمات دولية عالمية متخصصة لتدريب العاملين بالقطاع تدريبًا متطورًا ومحترفًا، وإرسال ممثل لكل شركة، على الأقل، للمعايشة بالخارج والدراسة لإعداد جيل جديد مثقف يستقي ثقافته من محترفيها.



وكذلك تنظيم معرض عالمي سنوي أسوة بـITB وATM تشترك به جميع الغرف السياحية، تنظمه أكبر الشركات العالمية في هذا المجال وإعداد قانون جديد للسياحة يواكب متطلباتنا ويتماشى مع التطور الحالي، فمن غير المعقول أن نعمل في ظل قانون وُضع من 50 عامًا.