العراق: تدمير 3 أنفاق لعصابات داعش شمال غرب كركوك

أعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية، اليوم الاثنين، عن تدمير ثلاث أنفاق لعصابات داعش الإرهابي بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب كركوك.



وبحسب وكالة موازين نيوز العراقية، قال قائد العمليات الخاصة الثانية قائد خطة فرض القانون اللواء الركن معن السعدي إن قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب "فوج صلاح الدين"، تمكنت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من تدمير ثلاث أنفاق لعصابات داعش الإرهابي بالقرب من قضاء الدبس.



وأضاف أن الأنفاق تحتوي على كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.



وتابع إننا وعدنا وفعلنا ومازلنا نقتص من الإرهابيين لكي نصنع الأمن لمواطني كركوك بجميع مكوناتهم.