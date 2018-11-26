أول إطلالة لكندة علوش بعد إنجابها "حياة"

بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع من إنجاب ابنتها حياة، أطلت الفنانة السورية، كندة علوش، على جمهورها لأول مرة عبر حسابها الشخصي على الانستجرام، في لقطة أسرية بحته.



وعبرت كنده عن سعادتها البالغة بالصورة الأسرية، حيث ظهر معها زوجها الفنان عمرو يوسف وشقيقته وشقيقه ووالدته بجانب والدتها وشقيقها، معلقة على هذه اللقطة الأسرية قائلة "العائلة تأتي أولًا وثانيا وثالثا.. ربنا يبارك في عائلتكم".



وأطلت الفنانة السورية على جمهورها بشعر أطول من المعتادة عليه، بجانب اكتسابها وزن زائد جراء الحمل والولادة، لكنها بدت مشرقة كعادتها، حيث أطلت بميك أب هادئ للغاية، مع توب أسود وجارديان ذهبي.