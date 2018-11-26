أوكرانيا تعلن حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما

صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذه التطورات جاءت عقب اتهام موسكو لكييف بانتهاك حدودها الدولية، حيث قال مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.



وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق تأييده لقانون حالة التأهب، وقال إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف ستقوم بعمليات هجومية، وإنما ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم.



وكانت روسيا قد طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في بحر آزوف.



تزامنا مع ذلك، صعدت كييف الأوضاع في منطقة الأزمة في دونباس، حيث قصف الجيش الأوكراني أحياء في مدينة دونيتسك، عاصمة الإقليم الذي أعلن عام 2014 استقلاله عن أوكرانيا من طرف واحد.